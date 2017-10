Lierse '97, het mirakel van de Leeuw: "Titel heeft heel veel slecht gedaan"

Zelden was er zoveel sympathie voor een kampioen als in 1997: Lierse pakte de titel met een aantal jonge talenten en een paar strijders die op revanche uit waren. Een jonge coach wist zijn gedrevenheid over te brengen op de hele club.

Gerets: "Ik was streng als het streng moest zijn. Maar kon ook gaan stappen met de spelers op de Oude Markt in Leuven. Ik zag dat als een vorm van teambuilding." Dikwijls ging het richting het Limburgse café Ambiorix.

"De trainer was er altijd bij. En we gingen niet met 4 of 5 man, maar met iedereen", vult Dirk Huysmans aan. Behalve één iemand, weet Bob Peeters nog: "Zefilho. Hij kreeg altijd tegen zijn voeten van Gerets omdat hij niet mee was gegaan. Dat kostte geld en Zefilho deed niet graag geld op."