"Dit doet pijn. Zeker voor het KVM-publiek is dit een lijdensweg"

"KV moet dringend een draai maken, want in wedstrijden wordt de druk op dat middenveld en verdediging zo groot dat je automatisch doelpunten tegenkrijgt. En daardoor wordt de druk van de supporters automatisch ook groter, wat dan weer geen gemakkelijke situatie voor de spelers is."

"Het is lang geleden dat de club zich in zo'n benarde situatie bevond. Voor spelers is het verschrikkelijk moeilijk, omdat je steeds meer begint na te denken. Het gaat aan je vreten. Ik heb het zelf bij KV Mechelen ook meegemaakt in de jaren 80. Ernst Künnecke kreeg de ploeg niet op de rails. Aad de Mos kwam hem vervangen en we waren gered."

"Voetballen kunnen ze allemaal bij KV Mechelen, het is nu aan een nieuwe coach om het vertrouwen en plezier terug te brengen. En nogmaals: die trainer moet er zo snel mogelijk komen. Het zal echt knokken worden. Hopelijk pakken de jongens snel wat punten, want dit doet pijn. De club doet er alles voor om gezond te blijven, bouwt nieuwe tribunes enzovoort. Maar dit is een lijdensweg."