Mathijssen: "Competitieformat zorgt voor vele trainersontslagen"

Marquez (STVV), Kristinsson (Lokeren), Weiler (Anderlecht), Vanderhaeghe (Oostende), Vanhaezebrouck (Gent) en Ferrera (KV Mechelen) als laatste voorbije maandag, na 11 speeldagen werden al 6 coaches geslachtofferd, een record.

"Ik ben blij dat de mensen zich realiseren dat dit niet meer de normale gang van zaken is, maar ik sta hier niet als de advocaat van alle trainers", gaat Mathijssen voort.

"Wij hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid. We moeten heel goed nadenken voor we ergens instappen. We mogen niet zomaar dingen beloven waarvan we op voorhand weten dat ze niet haalbaar zijn. Heel veel problemen kunnen opgelost worden door er over te praten en de dingen collectief op te lossen."

Is het ontslag van Mathijssen bij Larisa al verteerd ondertussen? "Mijn verblijf was er kort. Korter dan de meeste vakanties. Het was snel duidelijk dat het was wat ik er op voorhand van verwacht had. We hebber er dan samen maar snel een punt achter gezet."