Coucke dankt "Brechtje Lukaku": "Hyperbelangrijke zege"

"Het publiek was ook fantastisch, maar een ongelofelijke bravo voor de spelers", gaat Coucke verder. "Tegen de tweede uit de stand als laatste zo’n wedstrijd spelen… We hebben met een klein beetje geluk, maar vooral met een heel groot hart gespeeld. Ik ben heel blij voor het team, maar toch ook een beetje voor mezelf."



Coucke volgde de wedstrijd in de spionkop. "Om twee redenen. Je weet dat er dan wat meer beweging en ambiance is, maar ook omdat ik er mij dan kon afreageren. Maar ik heb me echt wel goed geamuseerd."



"Ik heb aan de supporters gevraagd om zich massaal te mobiliseren om massaal naar Lokeren te gaan, want deze overwinning moet daar bevestigd worden. En in Lokeren ga ik weer tussen de supporters gaan staan."