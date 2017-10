Timmermans over supportersprotest: "Angst is een slechte raadgever"

Meteen na de 0-2-nederlaag tegen Lokeren wilde Tim Mattys een gesprek aangaan met de KVM-fans, maar dat gesprek mislukte. Tot ongenoegen van Mattys. Even later trokken tientallen fans naar het spelershome en blokkeerden de uitgang.

"Als je veel fans hebt, laten die zich ook horen", toonde voorzitter Timmermans begrip. "Het resultaat is niet goed, maar ik denk dat de spelers er alles aan gedaan hebben om de 0-1 recht te zetten."

"Je ziet een ploeg die weinig vertrouwen heeft. We hadden wel kansen, maar de bal ging niet binnen. Vorig jaar hadden we weinig kansen nodig, dit jaar heel veel. Daar zal hard op gewerkt moeten worden de volgende weken."

"De huidige staf had weinig tijd om deze match voor te bereiden. Ik had wel een reactie verwacht na het ontslag van Ferrera. Die heb ik in de tweede helft ook gezien, minder in de eerste. De ploeg kan niet verweten worden dat ze er niet voor gingen."