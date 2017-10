Vanhaezebrouck: "Stanciu? Ik voel geen ongeduld bij hem"

Zal de Anderlecht-coach tegen Zulte Waregem nieuwe jongens in de strijd gooien?

Hein Vanhaezebrouck: "Dat is mogelijk. Het hangt af van wie fit is. Zo is Leander Dendoncker wat ziekjes. Ik moet kijken wie klaar is, ook op training."

"Dat is nodig om iets te veranderen aan mijn ploeg. Als de spelers de technische staf niet overtuigen op training, dan verander je niet te snel."