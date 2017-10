De Condé: "Verrast over impact van Whoop-verhaal"

Leon Bailey droeg afgelopen weekend zijn steentje bij in de 1-5-zege van Leverkusen tegen Borussia Mönchengladbach. "Dat doet me deugd", zegt De Condé over zijn ex-speler.

"Hij heeft een hart van goud, maar hij is impulsief. Maar zijn potentieel is enorm. Leverkusen is geen eindstation."

"We hebben geen contact meer. Het afscheid bij Genk is niet heel mooi geweest. Hij verwijt sommige mensen dat zijn afscheid niet was zoals hij het wou."