Foket: "Misschien kan ik na mijn operatie nog beter lopen"

Het was een opvallend nuchtere Thomas Foket die vanmiddag met de pers sprak. "Ik heb de chirurg gevraagd: moet ik me opereren om een bewijs te hebben dat ik mag sporten? Of is er echt een risico dat er iets zou kunnen gebeuren?"

"Je denkt natuurlijk na over de kans dat het verkeerd afloopt. Maar ik heb nooit last gehad en ik heb niets gevoeld. Ik heb precies gewoon een operatie achter de rug. Het was even een vervelende periode, maar die heeft iedereen wel eens."

"Het was natuurlijk een rollercoaster aan emoties. Na de operatie heb ik enkele weken bijna niet geslapen, maar daarna is alles heel snel gegaan. Ik heb geen tijd gehad om na te denken over wat er moest gebeuren."