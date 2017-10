Kloof tussen Club en Anderlecht was in 20 jaar nog nooit zo groot (na 11 matchen)

Door de zege van Club Brugge tegen Antwerp (1-0) en de nederlaag van Anderlecht tegen Genk (0-1) is het gat tussen de twee rivalen gegroeid van 9 naar 12 punten.

De laatste keer dat Club na 11 speeldagen zoveel voorsprong had op Anderlecht was in het seizoen 1997-1998 toen het verschil zelfs 15 punten was. Die slechte competitiestart kostte René Vandereycken uiteindelijk de kop, terwijl Club dat seizoen onder leiding van Eric Gerets onbedreigd naar de titel snelde.

Ook in het seizoen 2003-2004 was het verschil tussen Anderlecht en Club Brugge meer dan 12 punten, maar dan wel in de omgekeerde richting. En ook toen ging de titel met grote voorsprong naar de koploper van toen, Anderlecht dus. De sterren staan dus goed voor Club Brugge.