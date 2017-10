Vandenbempt: "Vanhaezebrouck heeft balvaste targetspits nodig en die is er niet"

Vandenbempt sprak ook profetische woorden in zijn ochtendanalyse. "Er is nog niemand ontslagen, maar het is ook nog maar half negen", zei hij. Een uur later kondigde KV Mechelen het ontslag van Ferrera aan.

"In Mechelen was tot zaterdag alles behoorlijk rustig, maar de ongelooflijke afgang in Eupen, en de plek die KVM nu bekleedt in de stand, heeft veel twijfels gezaaid in de hoofden van de Mechelse bestuurders. Trainers ontslaan is zeer tegen hun gewoonte, maar na die prestatie van de ploeg, een paar vreemde vervangingen en enkele conflicten de voorbije weken en maanden zullen we zien."

"Stuivenberg is weer even veilig, maar om de aanhoudende speculaties over zijn positie te doen verdwijnen is bevestiging nodig tegen Club woensdag. De toekomst van Anastasiou bij KV Kortrijk blijft toch een beetje onzeker. Het interview in Sportweekend met voorzitter Allijns laat toch veel ruimte open voor een trainerswissel. Dat met geluk behaalde puntje tegen Gent zal daar niet al te veel aan veranderen want voetballend was het dramatisch slecht."