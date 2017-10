KV Mechelen zet samenwerking met coach Ferrera stop

Timmermans benadrukt dat hij deze beslissing met spijt uitvoert: "We hebben vorig seizoen met Ferrera een ongelofelijke strijd geleverd voor Play-off 1, waarvoor we hem ook dankbaar zijn. We betreuren dan ook dat we de samenwerking moeten stopzetten. Zoiets zijn we als club niet gewend te doen. Ook de spelers dragen verantwoordelijkheid. Maar er moest ingegrepen worden. We hopen dat de spelers nu hun rug rechten en resultaten neerzetten."

Assistent-trainers Tom Caluwé en Sven Swinnen en doelmannentrainer Jugoslav Lazic nemen ondertussen de trainingen over. "Het is niet de bedoeling om heel snel een nieuwe hoofdcoach aan te stellen", zegt Timmermans. "We zullen ons niet onder druk laten zetten."