Ferrera: "Ik begrijp de ontgoocheling van de supporters"

We zaten niet slecht in de match, maar soms gaat het licht blijkbaar uit. Als de spelers zich focussen op hun taken dan geef je niet zo makkelijk die goals weg.

"Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. We hebben nog hard geprobeerd in de tweede helft en kansen gecreëerd, maar we waren niet efficiënt genoeg."

"Maar het is niet het moment om op bepaalde spelers te schieten. We moeten proberen om samen uit deze crisis te geraken. Ik begrijp dat de supporters ontgoocheld zijn. De spelers, de staf, het bestuur en ikzelf, wij zijn ook ontgoocheld."

"Het is goed dat we over drie dagen al een nieuwe kans krijgen. Die kans tegen Lokeren moeten we grijpen."