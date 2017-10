"In België is hooliganisme ontspanning, in Oost-Europa is het cultuur"

Voetbalgeweld anno 2017 is minder zichtbaar dan in de jaren 90. Vandaar dat gewelddaden in het openbaar veel media-aandacht krijgen. Maar eigenlijk is het hooliganisme in ons land vooral geëvolueerd.



"Vroeger telde vooral de "big five" van het Belgische hooliganisme: Anderlecht, Antwerp, Club Brugge, Gent en Standard. Clubs met de grootste achterban. De rest had te weinig leden om zich te onderscheiden", zegt onze bron, die jaren optrok met verschillende harde kernen in België.



Die verhoudingen zijn voorbijgestreefd omdat gevechten nu in kleine groepjes op afgelegen plekken worden georganiseerd. De zogenaamde free fights. "Ook clubs met een kleinere achterban zoals Beerschot, Genk, Lierse, Lokeren of STVV hebben nu een stevige reputatie."



"Vroeger raakte je betrokken bij een harde kern via schoolkameraden of vrienden uit het uitgaansleven. Nu wordt vaak gerekruteerd in kickboks- of krav maga-scholen. De beste vechters worden opgetrommeld."