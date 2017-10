Ferrera: "Niemand denkt dat dit de match van de laatste kans is"

Werd Yannick Ferrera deze week op het matje geroepen bij het Mechelse bestuur? "Het is niet zo dat we elke 6 maanden slechts één keer met elkaar spreken. Er was veel gezegd via de pers of via mensen buiten de club."

"De voorzitter en ik wilden van ideeën wisselen. De conclusie was dat het bestuur, de spelers en ikzelf op dezelfde golflengte zitten. Ik heb veel goeie hoop dat het morgen zal lukken."

"Wat er zal gebeuren als we morgen in Eupen verliezen? Dan zal ik niet sterven. Maar om een serieuzer antwoord te geven: dan zijn we voorlaatste of laatste en dan hebben we nog 19 matchen om dat recht te trekken."