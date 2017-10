Waarom is Club-Antwerp risicomatch? "Club-hooligans hebben obsessie voor Antwerp"

Het moet duidelijk zijn dat de meerderheid van de supporters zondag zonder gewelddadige bedoelingen naar het Jan Breydelstadion afzakken. Hoe groot de groep “tot geweld bereide supporters” is, is bijzonder moeilijk in te schatten.

Het aantal stadionverboden is niet noodzakelijk een goede maatstaf. Niet elke hooligan krijgt ooit een stadionverbod en sommige fans kregen een stadionverbod voor het opsteken van een middenvinger. “In de jaren 90 had je nog massale gevechten. Zoals een gevecht tussen Club- en Antwerp-hooligans van 400 mensen in totaal. Nu, door de strenge straffen in de voetbalwet en de combiregeling, zijn free fights de nieuwe norm.”



Free fights zijn gevechten tussen kleinere groepjes hooligans, gaande van 5 tot 30 mensen van elke partij. Ze spreken af op afgelegen plaatsen zoals velden of bossen. De politie geeft toe dat free fights op dit moment voor hen geen prioriteit zijn. De omvang van het fenomeen is daardoor moeilijk te vatten.



“De hooligans van Antwerp zijn heel bedreven in free fights. Ze hebben heel veel kandidaten om er aan mee te doen. Die van Club Brugge hebben zich daar veel minder in bekwaamd. Waarschijnlijk omdat hun fans zo verspreid over het land zitten en ze daardoor geen vaste kern kunnen samenstellen.”



“Free fights zijn zo populair tegenwoordig dat verschillende harde kernen met leeftijdscategorieën werken: U18’s, U25’s en een categorie voor iedereen."

"Maar het is een heel gevaarlijk fenomeen. Er is geen enkele controle en het kan heel erg misgaan. Er is soms wel een scheidsrechter, die moet voorkomen dat het uit de hand loopt en er zijn in theorie regels. Maar in het heetst van de strijd vervagen die soms snel.”