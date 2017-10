Charleroi geeft doelmannen Penneteau en Mandanda allebei contractverlenging

Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat poseerde op Twitter vandaag met zijn twee doelmannen. Penneteau en Mandanda zetten hun handtekening onder een nieuw contract bij de club.

De 36-jarige Penneteau staat sinds de zomer van 2014 onder contract en speelde al 123 wedstrijden, maar zijn overeenkomst zou komende zomer aflopen. Hij verlengde nu tot juni 2019.

Parfait Mandanda, die als sinds 2011 in Charleroi speelt, is de tweede doelman, maar is blijkbaar gelukkig in die rol want ondanks de contractverlenging van Penneteau, zette ook hij een krabbel onder een nieuwe overeenkomst. De 28-jarige doelman tekende bij voor vijf seizoen.