Pocognoli: "Standard is de grootste club van België"

Sébastien Pocognoli keerde afgelopen zomer terug naar Standard, waar hij tussen 2010 en 2013 al eens speelde. "Ik heb vroeg in de transferperiode een contract getekend, wat bewijst dat ik niet op andere aanbiedingen wou wachten", vertelt hij in La Tribune, de Waalse tegenhanger van Extra Time op de RTBF.

"Voorzitter Bruno Venanzi heeft me gebeld en heeft me het project uitgelegd. Ik zag dat er veel werk was, maar ik geloof erin. Ik wil Standard helpen heropbouwen. Voor mij is Standard de grootste club van België. Dat meen ik ook, ik zeg dat niet alleen omdat ik van Luik afkomstig ben."

"Standard heeft 5 jaar nodig om weer stabiel te worden en om weer te kunnen spreken van een club die elk jaar kandidaat is voor de landstitel. We hebben een goede ploeg, een goede omkadering en een goede coach. We hebben alleen tijd nodig, maar die hebben we niet bij Standard. Er is veel druk van overal."