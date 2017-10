Het moment van Van der Elst: "Nick Cave! En Thomas Meunier"

Franky Van der Elst had een verrassing in petto. "Mijn mooiste moment van het weekend zit ook in de entertainmentsfeer. Dat was in het Sportpaleis, het optreden van Nick Cave. Dat was veel beter dan al het moois dat we nadien op de voetbalvelden hebben gezien."

"Het is hier geen Van Gils & Gasten, hé", wierp Frank Raes op, waarop Van der Elst de loftrompet bovenhaalde voor Thomas Meunier, die 2 keer scoorde voor PSG. "Of hij woensdag in het Astridpark zal te zien zijn, valt te betwijfelen, maar hij is aan een geweldig seizoen bezig. Hij is fysiek zo sterk."