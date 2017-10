Mulder over bevrijding bij Anderlecht-bestuur: "Stress weg, zuurtjes komen boven"

"Maar ze geloofden daar niet in. Ze gaan al jarenlang plichtmatig naar de wedstrijden. Maar het wonder gebeurde echt: het was een simpele, ouderwetse, leuke voetbalwedstrijd."

"En je zag ook wat dat bij het bestuur bewerkstelligde. Het staat 2-0 en dan komt de zak met zuurtjes boven. Kijk naar die gretigheid! Dat zit helemaal gebeiteld. Stress weg, zuurtjes boven."

"De vreugde is helemaal terug door 1 helft waar we al maanden of zelfs jaren naar snakken: gewoon een schitterende wedstrijd onder kunstlicht."

Ook persverantwoordelijke David Steegen krijgt een aparte vermelding. "Je zag hem denken: "Hoe verklaar ik dit straks?" Die jongen zit vol met cynisme en defensief denken en nu moet hij plots zeggen: dit was Anderlecht. Dat is lastig als je al jaren in dat keurslijf van saaiheid zit. Maar ik ben zo blij voor al die mensen."