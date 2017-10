Pro League wil kortere transferperiode, "maar volgt rest van Europa"

Een tweede agendapunt op de vergadering van de Raad van Bestuur was de situatie met de huurlingen. Er gingen stemmen op om hun aantal in te perken en/of te beperken tot een bepaalde leeftijd. Maar hier is de Raad van Bestuur geen voorstander van.

Wel pleit het voor meer duidelijkheid voor spelers die tegen hun moederclub willen spelen. Sommige clubs staan dit toe, andere dan weer niet. "De Raad van Bestuur raadt aan de inzetbaarheid van een gehuurde speler tegen zijn moederclub te laten afhangen van wie de meeste (financiële) lasten draagt."