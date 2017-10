"Ivan Leko kan een toptrainer worden"

Weet u nog wat u dacht toen op 8 juni, laat in de avond, het nieuws bekend raakte dat Ivan Leko de opvolger werd van Michel Preud'homme? Zowel fans als persmensen vielen uit de lucht en bij beide groepen waren twijfels te horen.

Ook bij Sint-Truiden, waar Leko net had bijgetekend, was de verrassing groot, maar twijfels waren er veel minder. "Ivan was zelf verrast dat Club hem die baan aanbood", zegt Patrick Van Vets (foto), vorig seizoen assistent van Leko bij STVV.

"Maar ik weet wel dat hij graag trainer wou worden bij Club, dat hem nauw aan het hart ligt. Leko is geweldig ambitieus en leeft 100 procent voor het voetbal. Als hij bij STVV op de club arriveerde wisten we dat we tot de laatste seconde over voetbal zouden praten."