Speeldag van de verzoening: de videoref, Limbombe en Hanni

De videoscheidsrechter heeft al voor veel discussie gezorgd, maar dit weekend bewees het systeem waarom we ons er mee moeten verzoenen.



De tweede gele kaart voor Pocognoli was misschien een strenge beslissing van scheidsrechter Wouters (niet van de videoref), maar dat de videoref voorkwam dat er een onterechte penalty werd gefloten, moeten we appreciëren. Dat Waasland-Beveren-speler Camacho de eerste is die door tussenkomst van de videoref zijn gele kaart zag omgezet worden in rood, was gezien de intentie van zijn tackle ook een goede beslissing.