"Wordt ook zijn tweede wedstrijd een aangename verrassing?"

Ik dacht dat de bevrijding op 11 november gevierd werd, maar blijkbaar is dat vervroegd. Na een ontslag van een trainer volgt eindelijk die grote bevrijding voor al die arme profvoetballers die leven en werken in gevangenissen. Anderlecht voetbalde bevrijd, AA Gent voetbalde bevrijd en KV Oostende voetbalt sinds enkele weken bevrijd.

De bevrijder van AA Gent, Yves Vanderhaeghe, was nochtans gevangenisdirecteur in Oostende. De man die Anderlecht bevrijdde, was nochtans de man die de spelers van Gent verstikte. En die van KV Kortrijk werden in de zomer bevrijd van Belhocine. Dat is nu de co-bevrijder met Vanhaezebrouck in Anderlecht. Stilaan wordt het nu ook tijd om Kortrijk te bevrijden van Anastasiou.

En als Genk de komende weken verliest van Anderlecht en Club Brugge zullen ze de spelers bevrijden van Albert Stuivenberg. Plots is hij te veel schoolmeester. Vorig jaar was hij nog de man die de spelers bevrijdde van het juk van die vreselijke Peter Maes.

Ik maak er een karikatuur van, maar ik wil toch opmerken dat twee clubs, die de voorbije jaren met hun coach zijn blijven werken, constant gepresteerd hebben. En daar mag je eigenlijk ook Club Brugge (4 jaar Preud'homme) en AA Gent (3 jaar Vanhaezebrouck) aan toevoegen.