Coucke: "Custovic? De laatste matchen waren zeer hoopgevend"

Club Brugge ging op de valreep met de drie punten lopen aan de kust. KV Oostende, dat twee keer een achterstand ophaalde, bleef weer met lege handen achter.

"2-2 of 2-3: dan zijn de conclusies na zo'n match helemaal anders", reageerde Marc Coucke bij de JPL-camera's. "Maar als we dit niveau het hele seizoen halen, dan hebben we eigenlijk een magnifiek seizoen."

"Het doet deugd om te zien dat we dit weer kunnen, maar we kunnen niets anders doen dan Club te feliciteren. We staan weer op de laatste plaats en daar heb je geen zin in. Er zijn nog 20 speeldagen, maar er zijn er al 10 voorbij."

"Of Adnan Custovic onze hoofdcoach blijft? Dat zal ik eens rustig met Luc Devroe (sportief directeur, red) bekijken. Wat we de laatste matchen gezien hebben, was toch zeer hoopgevend. We hebben een van onze beste matchen van het seizoen gespeeld, maar Club Brugge heeft niet toevallig 27 op 30."