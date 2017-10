"Iedereen is opnieuw tevreden, de voorzitter ook"

Terwijl Roger Vanden Stock zich nog zichtbaar opwond toen supporters het ontslag eisten van René Weiler op Kortrijk, vertelde de lichaamstaal van de Anderlecht-voorzitter na de zege tegen KV Mechelen een heel ander verhaal. Dat bevestigde hij gisteren op een Collectors Day.

"Iedereen was een beetje in de wolken, zeker na de eerste helft", zei Vanden Stock. "Laat ons hopen dat we ook 90 minuten zo kunnen spelen. Iedereen is opnieuw tevreden en de voorzitter ook."

"Vanhaezebrouck heeft zich getoond en dat op een week tijd en met weinig spelers op training. De stempel Vanhaezebrouck was er meteen met drie verdedigers, veel volk op het middenveld en mooie doelpunten."

"Zo een eerste zege is van groot belang en de manier van winnen was meteen helemaal anders. Dat is goed voor de pers en goed voor de fans."

Dat Vanhaezebrouck opnieuw voor een positieve sfeer zorgt komt volgens de Anderlecht voorzitter ook omdat hij "een volkstrainer is".

"De titel? Natuurlijk kan dat nog. We zijn 10 wedstrijden ver. Er zijn er nog 20 in de reguliere competitie en dan nog e Play-offs."