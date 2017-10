Onyekuru: "Hoop in januari voor Everton te spelen"

De manier waarop ik mocht aanvallen bevalt me beter. Ik had het gevoel meer vrijheid te hebben. Dat is perfect voor mij.

"De manier waarop ik mocht aanvallen bevalt me beter. Ik had het gevoel meer vrijheid te hebben (in het 3-4-3-systeem van Vanhaezebrouck met Onyekuru op het middenveld). Dat is perfect voor mij."

"Ja ik moet meer verdedigen, maar dat is deel van de job. Daar heb ik geen enkel probleem mee. De groep heeft de nieuwe tactiek goed opgenomen. We voelen ons er goed bij."

Onyekuru zit ondertussen aan zes competitiedoelpunten in negen wedstrijden. Die goede statistiek is Everton, dat Onyekuru uitleent aan Anderlecht, niet ontgaan. Everton staat pas 16e in de Premier League. Met vier gemaakte goals is scoren net het probleem van de ploeg van Ronald Koeman.



Geconfronteerd met het gerucht dat Everton Onyekuru al in januari wil terugroepen, reageerde de Nigeriaan verrassend duidelijk. "Ik hoop in januari bij Everton te spelen. De club is tevreden met mijn seizoensbegin. Maar het is nog geen januari en al mijn concentratie gaat nu naar Anderlecht."