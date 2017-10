Vanhaezebrouck: "Verrast dat spelers dit nu al brachten"

"Ik denk dat we geprobeerd hebben om de match in handen te nemen. Dat was voor de Anderlecht-watchers en de spelers het grootste verschil. Chapeau dat ze dit al hebben gebracht, want dat is niet evident na 2 groepstrainingen."

"Ik was niet echt verbaasd dat ze dit konden. Maar dat ze dit nu al zo brachten, was misschien wel een verrassing. Maar als je ziet hoeveel voetbalkwaliteit er in die ploeg zit, dan weet je dat het mogelijk is."

In de 2e helft liep het wat moeizamer voor paars-wit. "Het was alsmaar moeilijker om de bal in de ploeg te houden, uit te halen, lopende mensen te vinden. Dat is maar 2 of 3 keer gebeurd, maar wel met enorme kansen. Daar hadden we iets meer mee moeten doen. Er zijn diverse zaken en details die beter moeten, daar moeten we nu aan werken en dat zal tijd vragen."

Vanhaezebrouck zette Leander Dendoncker achteraan. "Ik had niet veel andere opties meer. Ik ben heel blij dat Leander op zoveel posities kan spelen. Dat is een echte prof, hij speelt waar je hem nodig hebt. Zet hem daar en hij speelt zijn wedstrijd."