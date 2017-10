Hoewel Ferrera nog goed begon door Vanhaezebrouck en Anderlecht te feliciteren met de zege, vergiste hij zich meteen daarna toch. "Het was de bedoeling van Gent hoog onder druk te zetten. Dat hebben we goed gedaan in het eerste kwartier. We hebben Gent een beetje kunnen verrassen. Gent....euh? Sorry", zag Ferrera zijn fout snel in.

Vanhaezebrouck zelf kon er best mee lachen.