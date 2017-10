Vanderhaeghe: "Oefeningen met veel fun en gsm's af bij het eten"

In welke gemoedstoestand trof hij de Gentse spelers na bijna 3,5 seizoen Vanhaezebrouck? Aangeslagen? "Niet zozeer, het was vooral een nieuwsgierige groep om na een fantastische periode onder Hein Vanhaezebrouck nu een nieuwe trainer te hebben. Wat gaan we doen, die houding. Maar het was nieuwsgierigheid langs beide kanten."

Vanderhaeghe had zelf geen moeite om de knop om te draaien na zijn vertrek bij Oostende. "Inderdaad. Omdat je enorm gemotiveerd bent en toch wel een stap vooruitzet. Daar kon ik volledig mijn drive weer in vinden. Het was natuurlijk een ontgoocheling, maar we zijn daar rap over. Een week later zat ik in een betere ploeg, dat is dus fantastisch."