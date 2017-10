Voorzitter KV Mechelen: "Geloven in behoorlijk resultaat tegen Anderlecht"

"Ik verwacht een heel geladen en beladen duel", voorspelt Johan Timmermans bij Sporza. "KV Mechelen kan thuis altijd iets meer en de voorbije wedstrijden tegen Anderlecht waren altijd beladen. Ik denk dat we in een vol huis een zeer scherpe pot voetbal zullen zien."

Met 8 op 27 staat KV Mechelen slechts 13e. "We hebben te weinig punten behaald en je moet altijd eerst naar jezelf kijken. Maar dit KVM moet wel in staat zijn om punten te pakken tegen Anderlecht en om in de volgende wedstrijden verdere stappen te zetten."

"Ook coach Yannick Ferrera gelooft er heel hard in. Hij is er volledig van overtuigd dat we tegen Anderlecht een heel behoorlijk resultaat kunnen neerzetten. Ik denk dat we het beste mogen hopen."