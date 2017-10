Laatste keer dat Anderlecht of Vanhaezebrouck Achter de Kazerne won: herfst 2012

De rivaliteit tussen KV Mechelen en Anderlecht kende zijn hoogtepunt eind jaren 80, begin jaren 90, toen KV Mechelen met het geld van wijlen John Cordier Anderlecht naar de kroon stak.

In 1987 won KV Mechelen de beker en eindigde het op 2 punten van kampioen Anderlecht. In 1988 strandde het op 2 punten van kampioen Club Brugge, maar pakte het als debutant de Beker voor Bekerwinnaars: 1-0 tegen Ajax in Straatsburg.

In het daaropvolgende Europese seizoen wipte KV Mechelen als bekerhouder Belgisch bekerwinnaar Anderlecht in de 1/8e finales (1-0 thuis, 0-2 uit). In 1989 was de titel een feit, in 1991 eindigde het nog eens 2e achter Anderlecht.

Ex-voetballer Graeme Rutjes (eerst KV Mechelen, dan Anderlecht): "De mooiste herinnering bewaar ik aan de wedstrijd vlak na onze Europese zege in Straatsburg. Drie dagen na die triomf strompelden we dronken over het veld, maar we tikten paars-wit helemaal zoek: 3-0. Heerlijk, joh. Voor de eerste keer rolde de wave door het stadion. Een beeld dat geen van de Malinwa-spelers ooit zal vergeten."