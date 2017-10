"Op training al veel goeie dingen gezien, nu moet dat ook in de match"

In de kranten stond dat Vanhaezebrouck (in negatieve zin) enorm geschrokken was van de resultaten van de fysieke testen van de Anderlecht-spelers. "Ik heb dat ook gelezen, maar dat is niet waar. Je hebt overal spelers die topfit zijn en dat wat minder zijn. Dat was bij Gent ook zo en bij andere clubs is dat ook zo."

"Fysieke paraatheid verander je ook niet in 2 dagen. Dat is een proces van weken. En als je dan ook nog eens midweekwedstrijden speelt, zoals Anderlecht in de Champions League en de beker, is het nog moeilijker."

"Maar we doen ons best. We trainen misschien wel wat langer dan hier vroeger het geval was, maar ik denk niet dat het tempo hoger ligt dan onder René Weiler. En het is ook niet zo dat ik het plezier hier heb moeten terugbrengen. Ik heb de indruk dat de spelers zich hier altijd geamuseerd hebben."