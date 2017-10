De Condé: "Laten zien dat ook de spelers wakker liggen van de resultaten"

Is coach Albert Stuivenberg gefrustreerd? "Ik denk het niet. Hij is wel ontgoocheld in de resultaten en in de manier van spelen, net zoals iedereen. Iedereen werkt hard en we geloven echt dat we het nog kunnen keren."

"In Eupen en thuis tegen KVO heeft een gedeelte van onze supporters laten zien dat ze het niet eens zijn met de manier waarop de ploeg zich profileert. Dat is ook logisch. We hebben fanatieke supporters. Ze hebben ons altijd gesteund. We willen ze zo snel mogelijk opnieuw achter de ploeg krijgen. We zullen ze nodig hebben."

"Tegen Moeskroen hebben we eerst en vooral de drie punten nodig. We moeten de mouwen opstropen en er 100% voor gaan. We moeten de fans laten zien dat ook de spelers hier van wakker liggen."