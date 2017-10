Benoit Poulain maakte op de vorige speeldag pas zijn comeback voor Club Brugge nadat hij in juli uitgevallen was met een spierscheur. Maar het wederoptreden van Poulain was dus van korte duur.

Tijdens de match tegen Gent kwam de verdediger pijnlijk ten val op zijn schouder. Hij speelde de wedstrijd nog wel uit, maar nu blijkt zijn blessure toch ernstiger dan eerst gedacht.

De Fransman staat zes weken aan de kant met een ontwrichte schouder.