Clement: "Ik vond het ethisch heel moeilijk om naar AA Gent te gaan"

"Ik wist dat het een moeilijk verhaal zou worden", vertelt Philippe Clement in Sportweekend over zijn overgang van Club Brugge naar Waasland-Beveren.

"Ik heb uit de voorbije jaren een bepaalde standaard, maar ik wist dat ik die naar beneden moest plaatsen. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik mijn spelers op dat moment kapotgemaakt. Dan had ik hen geen vertrouwen kunnen geven om naar een hoger niveau te groeien."

Waasland-Beveren staat dankzij fris voetbal op de 8e plaats. "De spelkwaliteit ligt hoger dan ik had verwacht. Ik dacht dat dit pas tegen het einde van het seizoen mogelijk zou zijn."

"Een 10e plaats is realistisch. Als we dat kunnen doen, dan hebben we een fantastische stap vooruit gezet. Er wordt in deze club gezegd dat ik veeleisend ben. Dat is de enige weg naar succes en die zullen we voortzetten."