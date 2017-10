Officieel: Belhocine wordt assistent-coach van Vanhaezebrouck

Anderlecht heeft in enkele uren tijd de twee assistenten van de nieuwe T1 Hein Vanhaezebrouck aan zich gebonden. Eerst was het de beurt aan fysical coach Gino Caen, later op de avond kondigde de landskampioen de komst aan van Karim Belhocine.

Belhocine verlaat per direct KV Kortrijk, waar hij assistent, trainer en sportief directeur was. De Franse Algerijn was als voetballer actief in ons land. Dat was ook bij KV Kortrijk, waar Vanhaezebrouck zijn trainer was.