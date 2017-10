Leider Club Brugge verliest oefenmatch tegen Nederlandse rode lantaarn

Waasland-Beveren ging het duel aan met de Nederlandse ploeg van ex-coach Stijn Vreven. Promovendus NAC moest in eigen huis het hoofd buigen. NAC kwam vlak voor het uur wel op voorsprong via Giovanni Korte. In de 65e minuut kopte Maximiliano Caufriez op voorzet van Franois Marquet de gelijkmaker binnen. In het slot legde Tuur Dierckx vanaf de stip de eindstand vast.

Basiself van Waasland-Beveren: Goblet, Nys, Caufriez, Buatu, Schryvers, Cools, Angban, Marquet, Dierckx, Myny en tester Barzaei