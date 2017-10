Weiler: "De mens Weiler stelt het goed, de trainer Weiler is alles nog aan het verwerken"

En die teneur houdt ook Ruedi Kuhn aan in de Aargauer Zeitung. De Zwitserse sportjournalist kent Weiler van zijn periode als hoofdcoach bij FC Aarau (2011-2014), waarmee Weiler in 2013 naar de hoogste klasse promoveerde.

Kuhn ontmoette Weiler maandag en ontlokte hem volgende ontboezeming: "Met de mens Weiler gaat het heel goed, de trainer René Weiler is het allemaal nog aan het verwerken."

Kuhn: "Meer wil de 44-jarige na zijn pijnlijke aftocht als coach van Anderlecht niet zeggen. Het was ook meer een privé-ontmoeting, waarbij we het over de goede oude tijd van FC Aarau hadden."