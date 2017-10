Vanderhaeghe volgt Vanhaezebrouck op bij AA Gent: "Snel weer winnen"

Ivan De Witte, de voorzitter van AA Gent, was in zijn nopjes tijdens de voorstelling van Vanderhaeghe. "We kiezen met volle overtuiging voor Yves Vanderhaeghe als trainer. Hij past perfect binnen het geschetste profiel. Hij is nog jong en staat voor attractief en aanvallend voetbal. Hij is de juiste man om het project dat we gestart zijn, voort te zetten."

"Vanderhaeghe is op dit moment de beste keuze voor deze club. We hebben ook naar het buitenland gekeken, maar kwamen al snel terug bij Vanderhaeghe. Het was voor mij ook heel belangrijk een trainer te nemen die vrij was."

"Vanderhaeghe zal zeker zijn eigen accenten leggen, maar we gaan verder op de ingeslagen weg. Het hoofdstuk Vanhaezebrouck is afgesloten en daar keren we niet meer op terug. We beginnen nu aan een nieuw hoofdstuk met een nieuwe trainer. Yves zal hier zijn eigen verhaal schrijven."