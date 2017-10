Primeur: voor het eerst een vrouw in Uitvoerend Comité voetbalbond

Ik denk dat het nuttig is dat vrouwen deel uitmaken van de raad van bestuur, maar ik weet niet of er voldoende kandidaten zijn. Het is een hobby die nogal wat tijd in beslag neemt.

De Clercq is al langer bestuurster bij Zulte Waregem. "Dat is begonnen door als passioneel supporter naar de wedstrijden van het oude Waregem te gaan. Dan ben ik dichter en dichter bij het bestuur gekomen, tot ze vonden dat ze iemand met financiële kennis nodig hadden. Die had ik, want dat is ook mijn opleiding."

"Zo ben ik bestuurder geworden bij Waregem en dan heb ik mogen meebouwen aan de oprichting van het nieuwe project Zulte Waregem."

Heeft De Clercq haar plaats moeten opeisen in dat mannenbastion? "Niet echt. Het voordeel was dat ik gevraagd werd bij het oude Waregem en van bij het eerste gesprek mee aan tafel zat voor de fusiegesprekken. Dat was een natuurlijk iets."