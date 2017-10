Vandenbempt: "Er zijn nog 2 interessante vacatures in Neerpede"

Zijn eerste match als Anderlecht-coach is over 10 dagen, op bezoek bij KV Mechelen. En dat is geen gemakkelijke opdracht voor Anderlecht. Veel volk zal er de komende dagen niet zijn op training door de interlandbreak.

En we weten dat het voetbal van Vanhaezebrouck veel training vereist, zoals het inoefenen van looplijnen en patronen. Vandaar dat Vanhaezebrouck aangeeft dat het tegen zijn gewoontes en principes is om tijdens het seizoen in een club te stappen.

Vanhaezebrouck weet dat het een moeilijk en iets langer proces zal worden. En bij Anderlecht moeten de resultaten er al zijn vanaf dag 1. Er is al de achterstand op Club Brugge en er komt nog die dubbele confrontatie met PSG in de Champions League. Niet zo simpel.