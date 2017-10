Van Holsbeeck: "De puzzelstukken vielen goed om Hein hier te krijgen"

"Het heeft een aantal jaren geduurd", vertelde Herman Van Holsbeeck aan Sporza. "De laatste jaren hebben de voorzitter en ikzelf vol bewondering gekeken naar de manier waarop Hein Vanhaezebrouck zijn ex-club liet voetballen."

"Alle puzzelstukken vielen nu goed om Hein hier te krijgen. Het bestuur en de supporters hopen dat de resultaten nu samenvallen met de manier waarop, want daar gaat het over. De fans verwachten niet alleen resultaten, maar ook goed voetbal. Dat is een enorme uitdaging."

De timing van de deal is wel opvallend. "We voelden natuurlijk dat het bij Gent misschien ook niet zo goed zat. Maar als Weiler niet zelf de handdoek had gegooid, dan zaten we hier niet. Het is een samenloop van omstandigheden."

"Dit weekend hebben we het eerste contact met Hein Vanhaezebrouck gehad. Hij vroeg om even na te denken en gisterenavond is het contract om 18u getekend."