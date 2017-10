Vanhaezebrouck: "Dit zal tijd vragen: we moeten het stap per stap doen"

Hoe is de overgang naar Anderlecht de voorbije dagen nu tot stand gekomen? "Kijk: als René Weiler nog trainer was van Anderlecht, dan zou ik hier niet gezeten hebben. Dan zou ik rust genomen hebben en daar zou mijn vrouw zeer tevreden mee geweest zijn."

"En dan zou het buitenland misschien een optie geweest zijn. In België kon ik na AA Gent alleen nog naar Anderlecht gaan. Ik begrijp natuurlijk dat dit pijnlijk is voor de Gent-fans, maar ik zit hier niet omdat ik bij Gent al wist dat Anderlecht me zou halen. Mijn vertrek bij Gent heeft hier niets mee te maken."

"Anderlecht is de grootste club van België, de club waar ik als kind van droomde in de basisschool. Dat betekent niet dat ik altijd fan van Anderlecht ben geweest, maar ik heb altijd opgekeken naar deze ploeg. Dit is een fantastische uitdaging."