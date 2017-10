Frutos verlaat Anderlecht: "Hij wil misschien ergens anders T1 worden"

Daardoor moet Anderlecht blijven zoeken naar een assistent, want ook de 2 assistenten van René Weiler (David Sesa en Thomas Binggeli) werken niet langer voor de club.

En dat opent misschien deuren voor Karim Belhocine. "Hij heeft een goed debuut als trainer gemaakt bij KV Kortrijk", zegt Vanhaezebrouck. "Hij heeft veel kwaliteiten. Het zou goed zijn als hij naar hier komt."

Over de weigering van Yves Vanderhaeghe: "Ik had dat een beetje verwacht. Ik was al verrast dat hij het overwoog. Dat heeft met deze club en met mij te maken. Maar het moment was niet ideaal. Er zitten in dit land nog trainers op de wip en er zijn andere clubs die hem misschien wat gek maken."