Foket is back: "Voelt heel goed om weer voetballer te zijn"

In juli kreeg Thomas Foket te horen dat hij een hartafwijking had waardoor hij misschien nooit meer zou kunnen voetballen. "De mislukte transfer naar Atalanta was op dat moment het laatste van mijn zorgen. Ik hoopte gewoon dat ik ooit nog zou kunnen voetballen, desnoods bij Dilbeek."

Foket koos voor een operatie. "Toen ik hoorde dat het met een kleine ingreep geen probleem meer zou zijn, was ik positief. De contractverlenging die Gent me toen aanbood, was een teken van vertrouwen en voelde echt als een steun. Ik heb dan ook alles gedaan om zo snel mogelijk terug te keren zodat ik de club kon bedanken voor dat vertrouwen. Ik wil zo snel mogelijk mijn steentje hier weer bijdragen."

"Wat ik het meest gemist heb? De wedstrijden, de supporters, de trainingen. Gewoon het leven als voetballer. Maar we zijn er bijna weer. Ik heb heel veel zin om er aan te beginnen. Ik wil na een match weer moe de bus opkruipen, kapot van het lopen. En dan in slaap vallen."

"Het is tof dat ik nu al met de beloften kan meespelen. Het kan me niet schelen dat het regent. Het maakte me ook niet uit wie de tegenstander was. Ik ben weer voetballer en dat voelt heel goed."