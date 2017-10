Vanderhaeghe gaat niet in op aanbod als T2 van Vanhaezebrouck

Yves Vanderhaeghe (47) werd twee weken geleden op straat gezet bij KV Oostende. Vanderhaeghe leek evenwel een schakel te worden in de stoelendans die momenteel aan de gang is in de Jupiler Pro League.

Hein Vanhaezebrouck, de nieuwe trainer van Anderlecht, wou bij RSCA graag opnieuw samenwerken met Vanderhaeghe. Vanhaezebrouck vormde met Vanderhaeghe een succesvolle tandem bij KV Kortrijk tussen 2008 en 2014.

Maar een nieuwe samenwerking komt er dus niet. Onze redactie weet dat Vanderhaeghe bedankt heeft voor een terugkeer naar de club waar hij van 2000 tot 2006 speler was.