Ik ken Hein persoonlijk niet goed, maar hij heeft duidelijk een visie op voetbal. Hij kan het maken in Anderlecht. Hij is de geschikte man om deze ploeg te leiden.

Ik ken Hein persoonlijk niet goed, maar hij heeft duidelijk een visie op voetbal. Hij kan het maken in Anderlecht. Hij is de geschikte man om deze ploeg te leiden. Anderlecht-legende Paul Van Himst

Vanhaezebrouck komt in de hoofstad enkele oude bekenden tegen van bij Gent: Matz Sels en Sven Kums, die hun successen verzilverden met een (mislukte) transfer naar het buitenland, spelen ondertussen bij Anderlecht. Sels op uitleenbasis van Newcastle, Kums is gekocht van Watford. De twee zijn wel op de bank verzeild geraakt. Kan Vanhaezebrouck hen weer doen schitteren?

Verenigd met Sels en Kums Vanhaezebrouck komt in de hoofstad enkele oude bekenden tegen van bij Gent: Matz Sels en Sven Kums, die hun successen verzilverden met een (mislukte) transfer naar het buitenland, spelen ondertussen bij Anderlecht. Sels op uitleenbasis van Newcastle, Kums is gekocht van Watford. De twee zijn wel op de bank verzeild geraakt. Kan Vanhaezebrouck hen weer doen schitteren?

Hein Vanhaezebrouck krijgt twee mooie affiches om te openen als Anderlecht-coach. Op vrijdag 13 oktober om 20.30u wacht een verplaatsing naar KV Mechelen, waar Anderlecht vorig seizoen met 3-2 verloor. Vijf dagen later reist Anderlecht naar Parijs voor de Champions League-wedstrijd tegen het PSG van Neymar, Mbappé en Meunier.

13 oktober op KV Mechelen, 18 oktober tegen PSG Hein Vanhaezebrouck krijgt twee mooie affiches om te openen als Anderlecht-coach. Op vrijdag 13 oktober om 20.30u wacht een verplaatsing naar KV Mechelen, waar Anderlecht vorig seizoen met 3-2 verloor. Vijf dagen later reist Anderlecht naar Parijs voor de Champions League-wedstrijd tegen het PSG van Neymar, Mbappé en Meunier.

Hein VH naar @rscanderlecht om te doen waar hij sterk zo in was maar bij @KAAGent niet meer lukte: spelers beter maken #interessant

Even ontspannen in deze stressie periode. 😉 pic.twitter.com/XS7BOxwBBU

Hein Vanhaezebrouck is de nieuwe coach van Anderlecht. Om 16u wordt de opvolger van René Weiler voorgesteld door CEO Herman Van Holsbeeck. De ex-coach van Gent tekende voor 3 jaar.

Presentatie van Vanhaezebrouck straks live op sporza.be Hein Vanhaezebrouck is de nieuwe coach van Anderlecht. Om 16u wordt hij voorgesteld. U kunt die presentatie live bekijken in onze livestream. Ook alle nieuwtjes in de aanloop naar de persconferentie kunt u hier volgen.

11:23