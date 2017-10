Vanhaezebrouck tekent contract voor 3 jaar als Anderlecht-coach

Speelt de situatie bij Anderlecht mee of niet, maar feit is dat Vanhaezebrouck na de 0-1-nederlaag tegen Zulte Waregem in het weekend aangaf dat hij eens goed moest nadenken. Op woensdag kwam de boodschap dat de partijen "als vrienden" uiteen gaan.

Vanhaezebrouck zegt op de persconferentie dat hij "geen contact heeft" met een andere ploeg. Maar een dag later zaten de twee al samen. Vrijdag meldde Anderlecht dat de coach nog enkele dagen bedenktijd vroeg.