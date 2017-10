Thomas Foket heeft drie maanden na hartoperatie zijn comeback gemaakt

De tweede ploeg van AA Gent speelde gisteren in en tegen Charleroi. De thuisploeg scoorde net voor de rust, maar in de laatste 10 minuten zette Gent de scheve situatie recht en won het nog met 1-2.

Het opmerkelijkste feit van de avond was de rentree van Thomas Foket. Foket stond enkele maanden geleden op het punt om Gent in te ruilen voor Atalanta Bergamo, maar kreeg plots te horen dat hij een hartprobleem had.

In juli werd hij geopereerd. Met goed gevolg, want op 22 september kreeg hij groen licht om opnieuw aan profvoetbal te doen.

Na een volledige trainingsweek achtte Foket gisteren de tijd rijp voor een stapje extra. En dus begon hij aan de beloftewedstrijd en ging na - dixit AA Gent - 68 "waarschijnlijk zeer deugddoende" minuten naar de kant.