Janssens: "Niet als kippen zonder kop een schuldige proberen te vinden"

"Het is belangrijk dat we vertrouwen hebben in elkaar", legt algemeen directeur Patrick Janssens uit bij TV Limburg. "We moeten niet als kippen zonder kop een schuldige proberen te vinden. We moeten gewoon zorgen dat we meer het voetbal zien van in de tweede helft tegen Eupen."

Genk kon zaterdag een 3-1-achterstand nog ombuigen in een 3-3-puntendeling. "Daarmee hebben we aangetoond dat in de groep en de staf de bekwaamheid zit om de ploeg naar een hoger niveau te tillen, maar het moet wel gebeuren."

"Of Albert Stuivenberg de geschikte man is? Zaterdag is gebleken tijdens de rust dat hij heeft ingegrepen en dat de spelers zich nog dubbelplooien voor hem."